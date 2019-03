Verbund über das Kavernenkraftwerk St. Martin >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » 21st Austria weekly - Positive week for ... » hello bank! 100: Evotec mit starkem ... Verbund Das VERBUND-Kavernenkraftwerk St. Martin, mit einer Engpassleistung von 9.800 kW, wurde 1965 in Betrieb genommen. Der Jahresspeicher Hierzmann wurde von 1947 bis 1950 errichtet und brachte eine wesentliche Verbesserung der Speicherkapazität der Teigitsch-Gruppe. Der Speicher mit seiner 58,6 m hohen Gewölbemauer ist die höchste ihrer Art in der Steiermark. Das VERBUND-Speicherkraftwerk St. Martin mit seinem Jahresspeicher Hierzmann. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Hello Kitty-Flugzeug am Flughafen Wien zu sichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...