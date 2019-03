Die solideste und am besten verdienende Lebensversicherung Europas (mit Börsennotiz) ist einen besonderen Blick wert. 14,4 Mrd. Franken Marktwert für rund 13,5 Mrd. Franken Nettoprämie als Ziel dieses Jahres und ein Eigenkapital von aktuell 15 Mrd. Franken bei einer Rendite von 3,9 % sind eine absolute Seltenheit. Keine Aktie dieser Kategorie konnte so überzeugend über alle vergangenen drei Krisenjahre den Trend halten. Kann man in so etwas investieren? Man kann - fast wie eine Lebensversicherung. Mit sehr stabiler Rendite, sehr stabilem Kerngeschäft und minimalen Risiken in den Vermögensanlagen. Das muss man erst mal können. Ein echtes Dauerinvestment. Werfen Sie einen Blick in die nächste Actien-Börse, die Sie auch bie unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen können.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info