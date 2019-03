China sieht nach eigenen Angaben "substanzielle Fortschritte" in den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Handelskrieges beider Länder. Die positiven Aussagen lassen die wichtigsten Börsen in Asien kräftig steigen. Der japanische Leitindex Nikkei notiert gut ein Prozent im Plus, der CSI 300 kann sogar satte 1,7 Prozent zum Start in die neue Handelswoche zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...