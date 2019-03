PVA TePla übertrifft Ziele im Geschäftsjahr 2018 - Rekord-Auftragsbestand sichert Wachstumskurs in den Folgejahren ab DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis PVA TePla übertrifft Ziele im Geschäftsjahr 2018 - Rekord-Auftragsbestand sichert Wachstumskurs in den Folgejahren ab 04.03.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konzernumsatz: 96,8 Mio. EUR [2017: 85,4 Mio. EUR] - Auftragseingang: 135 Mio. EUR [2017: 163,9 Mio. EUR] - Auftragsbestand: 171,5 Mio. EUR [2017: 129,1 Mio. EUR] Umsatzwachstum Die PVA TePla-Gruppe, Wettenberg, hat das Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen mit einem deutlichen Umsatzplus und einer weiterhin steigenden Auftragslage abgeschlossen. Der Konzernumsatz der PVA TePla-Gruppe kletterte um rund 13% auf 96,8 Mio. EUR [VJ: 85,4 Mio. EUR]. Auf den Geschäftsbereich [GB] Semiconductor Systems entfielen 59,5 Mio. EUR (+14%) und auf den GB Industrial Systems 37,3 Mio. EUR (+12%). Hoher Auftragseingang und -bestand Der Auftragseingang übertraf mit 135 Mio. EUR den Konzernumsatz um fast 40%. Der durch einen Großauftrag geprägte Vorjahreswert [163,9 Mio. EUR] wurde erwartungsgemäß nicht erreicht. Im GB Industrial Systems legte das Bestellvolumen um 33% auf 52,9 Mio. EUR (VJ: 40,4 Mio. EUR) zu. Der GB Semiconductor Systems erzielte einen Auftragseingang in Höhe von 82,1 Mio. EUR, was einem Anstieg um 48% gegenüber dem um den Großauftrag bereinigten Wert 2017 entspricht. Durch das erfolgreiche Neugeschäft kletterte der Auftragsbestand der PVA TePla Gruppe zum Jahresende 2018 um 33% auf den Rekordwert von 171,5 Mio. EUR [VJ: 129,1 Mio. EUR]. Hiervon entfielen 52,7 Mio. EUR auf den GB Industrial Systems (+57%) und 118,9 Mio. EUR auf den GB Semiconductor Systems (+25%). "Das hohe Auftragspolster spiegelt insbesondere die starke Nachfrage seitens der Wafer-Industrie für Anwendungen in Mikro- und Hochleistungselektronik wider", kommentiert Alfred Schopf, Vorstandsvorsitzender von PVA TePla. "Unsere Entwicklung im laufenden Jahr und darüber hinaus wird hierdurch gut abgesichert." Der geprüfte Konzern-Jahresabschluss 2018 wird zusammen mit der Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr am 28. März 2019 veröffentlicht und kann ab diesem Datum auf der Unternehmens-Internetseite www.pvatepla.com heruntergeladen werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Phone: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com www.pvatepla.com 04.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 782909 04.03.2019 ISIN DE0007461006 AXC0069 2019-03-04/08:00