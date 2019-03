Gateway Real Estate AG wächst 2018 stark und strebt eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an DGAP-News: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Immobilien Gateway Real Estate AG wächst 2018 stark und strebt eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an 04.03.2019 / 08:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. Gateway Real Estate AG wächst 2018 stark und strebt eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an * Gateway veröffentlicht die endgültigen Zahlen für 2018 und verzeichnet ein deutliches operatives Wachstum * Aktuelles Projektentwicklungsvolumen in Höhe von circa 3,7 Mrd. Euro * Die Gesellschaft plant, neue Aktien in Höhe von circa 10 % des Grundkapitals auszugeben * Gateway beabsichtigt Notierung der Aktien im ersten Halbjahr 2019 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse Frankfurt, 4. März 2019. Die Gateway Real Estate AG (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJJTG7), einer der führenden Immobilienentwickler im deutschen Markt, hat heute die testierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt die vorläufigen Zahlen und blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Uplisting und geplante Privatplatzierung neuer und bestehender Aktien Nach der erfolgreichen Akquisition der Development Partner AG strebt die Gesellschaft eine Notierungsaufnahme im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse im ersten Halbjahr 2019 an. In Verbindung mit diesem Uplisting sollen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von rund 10 % des Grundkapitals gemeinsam mit bestehenden Aktien aus dem Besitz des derzeitigen Mehrheitsaktionärs im Wege einer Privatplatzierung Investoren zum Kauf angeboten werden. Der endgültige Zeitablauf sowie die Höhe der Platzierung werden noch festgelegt. Credit Suisse begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, Société Générale agiert als Joint Bookrunner und Quirin Privatbank wurde als Co-Lead Manager mandatiert. Manfred Hillenbrand, CEO von Gateway: "Dank unseres starken Projektentwicklungsportfolios und unserer bewährten kontinuierlichen Projekt-Akquisitionsfähigkeit sind wir gut positioniert, um vom großen Potenzial des deutschen Gewerbe- und Wohnimmobilienmarktes weiter zu profitieren. Wir sehen ein steigendes Interesse von Investoren nach deutschen Projektentwicklungsgesellschaften. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird unsere finanzielle Flexibilität erhöhen, um unser Wachstum zu beschleunigen." Führend in der Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien Gateway ist eine Immobilienplattform für Gewerbe- und Wohnimmobilien mit einem starken und diversifizierten Asset-Portfolio. Die Gruppe entwickelt derzeit 41 Projekte mit einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von circa 3,7 Milliarden Euro und einer Akquisitionspipeline von rund 1,0 Milliarden Euro GDV. Zu den Immobilien gehören vor allem Gewerbe- und Wohnimmobilien in den sieben deutschen Top-Standorten wie Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, und Stuttgart sowie Standorte in dynamisch wachsenden Metropolregionen wie Nürnberg und Leipzig. Die deutschen Gewerbe- und Wohnimmobilienmärkte verzeichnen eine starke und dynamische Nachfrage. Die Gesellschaft sieht sich ideal positioniert von diesem Potenzial mit starken Margen und Kapitalrenditen zu profitieren. Die Diversifikation des Geschäftsmodells bietet klare Vorteile: Gateway erhöht seine Flexibilität und reduziert das Risiko des Geschäftsmodells, indem es die Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien kombiniert. Gateway hat eine skalierbare und schlanke Plattform geschaffen, um die Wachstumspläne weiter voranzutreiben. Insbesondere durch die Ausrichtung auf den Verkauf an institutionelle Investoren (B2B) wird ein attraktives Wachstum erwartet. Starkes Finanzergebnis 2018 bestätigt Geschäftsmodell Unter diesen Voraussetzungen ist das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr deutlich gewachsen. Die heute veröffentlichten endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bestätigen die am 6. Februar 2019 veröffentlichten vorläufigen Zahlen und unterstreichen die deutlichen Verbesserungen relevanter Kennzahlen: EBITDA (adjusted) (Betriebsergebnis inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen) in Höhe von ca. 73 Millionen Euro und einem Vorsteuergewinn von ca. 42 Millionen Euro. Der Konzernabschluss steht auf der Webseite der Gesellschaft zur Verfügung. "Unsere hervorragenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit der erfolgreichen operativen Entwicklung unseres Projektentwicklungsgeschäfts haben wir unsere finanzielle Ertragskraft deutlich verbessert. Die wachsende Anzahl von Forward Sales verbessert somit unsere Planungsgrundlage für weiteres Wachstum und wird sich sehr positiv auf unseren zukünftigen Cashflow auswirken", sagt Tobias Meibom, CFO von Gateway. "Mit dem angestrebten Uplisting in das Qualitätssegment ,Prime Standard' wird das Unternehmen auch für Investoren transparenter und sichtbarer." Über Gateway Real Estate Die Gateway Real Estate AG ist ein führender börsennotierter Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Der Konzern entwickelt derzeit 41 Projekte mit einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von ca. 3,7 Milliarden Euro. 