Frankfurt (www.fondscheck.de) - An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im Februar ein Umsatz von 116,0 Mrd. Euro erzielt (Vorjahr: 158,5 Mrd. Euro), so die Deutsche Börse AG.Davon seien 104,0 Mrd. Euro auf Xetra entfallen (Vorjahr: 143,4 Mrd. Euro), womit der durchschnittliche Xetra-Tagesumsatz bei 5,2 Mrd. Euro gelegen habe. Am Handelsplatz Börse Frankfurt seien 2,8 Mrd. Euro umgesetzt worden (Vorjahr: 4,3 Mrd. Euro) und an der Tradegate Exchange 9,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 10,8 Mrd. Euro). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...