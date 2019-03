Ernst Russ und Peter Döhle verkaufen ihre Anteile an der Hammonia Reederei DGAP-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Verkauf Ernst Russ und Peter Döhle verkaufen ihre Anteile an der Hammonia Reederei 04.03.2019 / 08:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ernst Russ und Peter Döhle verkaufen ihre Anteile an der Hammonia Reederei * Die beiden Gründungsgesellschafter Ernst Russ und Peter Döhle Schiffahrts-KG verkaufen gemeinsam ihre Anteile an der Hammonia Reederei * Die Anteile gehen an skandinavische Investoren Hamburg, 4. März 2019 - Die Ernst Russ Gruppe und die Peter Döhle Schiffahrts-KG haben ihre Anteile an der HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG an die skandinavischen Investoren Ness Risan and Partners, Norwegen, und die ehemaligen Eigentümer der Containerships Gruppe, Finnland, verkauft. Mit der Transaktion setzt die Ernst Russ Gruppe ihre Strategie um und fokussiert die Aktivitäten stärker auf die Bereiche Asset-Investment und Asset-Management in den Bereichen Schiff und Immobilie. Die Peter Döhle Schiffahrts-KG bündelt das technische Management der Flotte im eigenen Hause, bleibt der Hammonia Reederei aber als Dienstleister in den Bereichen Chartering, Crewing und Versicherung erhalten. Die Hammonia Reederei ist technischer Bereederer von Bulkern, Container- und MPP-Schiffen. Sie wurde im Oktober 2003 von der Peter Döhle Schiffahrts-KG und der Ernst Russ Gruppe gegründet. Der Anteil am Kommanditkapital betrug zuletzt jeweils 31,37%. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der Kartellbehörden. Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ Gruppe ist ein börsengehandelter Asset und Investmentmanager mit Schwerpunkt auf den AssetKlassen Schiff und Immobilie. Aktuell betreut die Ernst Russ Gruppe eine Flotte von rund 100 Container, Tank, Bulk und sonstigen Schiffen. Diese werden aktiv gemanagt oder als Fondsschiffe über Partnerreedereien verwaltet. Die Ernst Russ Gruppe fungiert als Assetmanager verschiedener Objekte aus den Segmenten Real Estate, Shipping und Alternative Investments. Zum Geschäft der Ernst Russ Gruppe gehören außerdem Treuhanddienstleistungen. Das Unternehmen hat Standorte in Hamburg, Bremen, Köln und London. [1]www.ernst-russ.de Über Peter Döhle Schiffahrts-KG: Die Peter Döhle Schiffahrts-KG ist ein voll integrierter Reeder und Schiffsmanager in den Segmenten Container, Bulk und MPP. Das Familienunternehmen wurde 1956 in Hamburg gegründet. Döhle hat einen starken Fokus im Containermarkt (Schiffe bis 14.000 TEU). 1. http://www.ernst-russ.de/ Kontakt: Ernst Russ AG Anika Hillmer Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de 04.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Elbchaussee 370 22609 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 88881-0 Fax: +49 (0)40 88881-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de Internet: www.ernst-russ.de ISIN: DE000A161077 WKN: A16107 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783109 04.03.2019 ISIN DE000A161077 AXC0075 2019-03-04/08:17