Positive Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen den USA und China haben die asiatischen Börsen am Montag beflügelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,02 Prozent auf 21 822,04 Punkte. Der CSI-300-Index , in dem die 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zu finden sind, gewann 1,18 Prozent auf 3794,10 Punkte. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,64 Prozent auf 28 996,17 Punkte zu.

China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Medienberichten zur Folge könnten die Handelsgespräche schon in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen. US-Vertreter bereiten angeblich ein finales Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten beider Staaten besiegelt werden könnte.

"Dass jede positive Nachricht im Handelskonflikt mit deutlichen Kursgewinnen gefeiert wird, macht die aktuelle Rally jedoch gefährlich", gab Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken. Ein positiver Ausgang der Handelsgespräche sei schon länger ein den Kursen eingepreist. Vor allem in China seien die Aktien bereits recht teuer und damit anfällig für Korrekturen. "Ähnlich überkauft waren chinesische Aktien vor Beginn der beiden großen Verkaufswellen 2015 und 2018. Hier ist mittlerweile also erhöhte Vorsicht angebracht", warnte Altmann./edh/mis

