Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten gestartet. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 165,04 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,19 Prozent.

Die Aussicht auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China sorgte zum Wochenauftakt für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten und setzte die Festverzinslichen etwas unter Druck. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf der Handelsgespräche geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede.

Im Handelsverlauf werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0080 2019-03-04/08:37