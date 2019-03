EuroStoxx50-Index mit optimiertem Einstiegszeitpunkt

Im Normalfall gelingt es den wenigsten Anlegern, zum Tiefpunkt zu kaufen und am höchsten Kurs zu verkaufen. Dieses Idealszenario kann auch das neue HVB-Best in Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index (ISIN:EU0009658145) icht anbieten. Allerdings besteht bei diesem Zertifikat die Chance, zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt in den EuroStoxx50-Index einzusteigen.

Im Gegensatz zum (theoretisch) unbegrenzten Gewinnpotenzial des direkten Indexinvestments können Anleger mit diesem Zertifikat auch bei einem leichten Indexrückgang hohe Jahresrenditen erwirtschaften.

3,5% Bonuschance, 30% Sicherheitspuffer

Der niedrigste Tagesschlusskurs des EuroStoxx50-Index während der Best-in-Periode (22.3.19 bis 31.5.19) wird als optimierter Startwert (Best-in-Kurs) für das Zertifikat fixiert. Deshalb ist für Anleger eine schwache Indexentwicklung wegen eines möglichst tiefen Einstiegs in den Index in den ersten zwei Laufzeitmonaten des Zertifikates durchaus wünschenswert. Bei 100 Prozent des Startwertes wird sich der für die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates relevante Rückzahlungslevel befinden. Die Ertrags-Barriere wird bei 70 Prozent des Best-in-Kurses liegen.

Notiert der Index an einem der Beobachtungstage (erstmals am 22.5.20) auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels, dann wird das Zertifikat mit dem Nennwert von 100 Euro und einer Bonuszahlung von 3,5 Prozent pro Laufzeitjahr zurückbezahlt.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Beobachtungstag (24.5.24), dann wird es mit dem Maximalbetrag von 117,50 Prozent des Nennwertes zurückbezahlt, wenn der EuroStoxx50-Index dann auf oder oberhalb der Ertrags-Barriere von 70 Prozent des Startwertes notiert.

Befindet sich der Indexstand am letzten Bewertungstag unterhalb der Ertrags-Barriere, dann erfolgt die Rückzahlung des Zertifikates gemäß der negativen prozentuellen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert.

Das HVB-Best in Express Plus-Zertifikat, maximale Laufzeit bis 5.9.23, ISIN: DE000HVB37C2, kann noch bis 21.3.19 in einer Stücklung von 100 Euro mit 102 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Neben der Bruttorenditechance von 17,5 Prozent in fünf Jahren und dem 30-prozentigen Sicherheitspuffer, wird sich der Best-in-Mechanismus, der den Einstiegszeitpunkt in den EuroStoxx50-Index optimiert, auf jeden Fall als nützlich erweisen.

Quelle: zertifikatereport.de