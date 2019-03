FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future dreht am Montag im Handelsverlauf ins Plus. Der März-Kontrakt steigt gegen 8.15 Uhr um 7 Ticks auf 165,21 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 165,21, das -tief bei 165,01 Prozent. Umgesetzt worden sind bisher knapp 33.000 Kontrakte.

"Der Rentenmarkt ist in der Defensive, was mit nachlassenden Konjunktursorgen in den USA und einer erhöhten Risikobereitschaft zu erklären ist", heißt es bei der Helaba. Das technische Bild des Bund-Future bleibe eingetrübt, wobei das erste Retracement des Aufwärtsimpulses von Oktober bis Februar erst bei 163,44 Prozent zu finden sei. Unterstützungen auf dem Weg dorthin sieht das Haus bei 164,93 und 163,84 Prozent. Auf Widerstand stoße der Future um 166,00 und bei 166,42 Prozent. Hier verlaufe der in der vergangenen Woche unterschrittene Oktober-Aufwärtstrend.

March 04, 2019

