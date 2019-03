DAX-Analyse am Morgen: Traumstart geglückt, aber…

Der Start in den März hielt am Freitag alles bereit, was ein erfolgreicher Handelstag braucht: Eröffnungs-Gap, Ausbruch über einen hartnäckigen Widerstand, neues Jahreshoch (11.677) und am Ende einen Schlusskurs, mit dem der Break (wenn auch nur hauchdünn) sogar verteidigt werden konnte. Auf den ersten Blick hat der DAX damit nun allerbeste Voraussetzungen, die Erholungsrallye 2019 fortzusetzen und die nächsten Zielzonen in Angriff zu nehmen. Doch es gibt ein Aber:

