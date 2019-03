Baader Bank gewinnt mit der Online-Vermögensverwaltung OSKAR einen weiteren Partner DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kooperation Baader Bank gewinnt mit der Online-Vermögensverwaltung OSKAR einen weiteren Partner 04.03.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation: Baader Bank gewinnt mit der Online-Vermögensverwaltung OSKAR einen neuen Partner Unterschleißheim, den 04.03.2019: Die Baader Bank wird die konto- und depotführende Bank für die Online-Vermögensverwaltung OSKAR, ein Service des Gründerteams des größten Finanzportals finanzen.net. OSKAR möchte zukünftig seinen Lesern und Websitenutzern eine individualisierte Online- Vermögensverwaltung, bei der auch Sparpläne schon ab 25 EUR möglich sind, anbieten. Die Baader Bank baut damit ihre Position als führender Dienstleister für digitale Vermögensverwaltung weiter aus. Sie bietet OSKAR und deren Kunden die lückenlose und vollautomatisierte Abbildung aller Vermögensverwaltungsprozesse von der Orderabwicklung über zahlreiche Marktzugänge bis hin zur Konto- und Depotführung für die Kunden. Auch die Kontoeröffnung von Minderjährigen kann mit Abschluss des Vermögensverwaltervertrages über einen schlanken Onboardingprozess komplett digital abgebildet werden. Nach Scalable Capital, Pax Bank, VTB Bank und Targobank (in Kooperation mit Scalable Capital) ist OSKAR der nächste strategische Partner mit großem Bestandskundenpotential, den die Baader Bank in den vergangenen Monaten als B2B-Kunden gewinnen konnte. "Die Baader Bank passt aufgrund ihrer innovativen und digitalen Positionierung gut zu OSKAR. Wir haben lange nach einer Depotbank gesucht, die es uns ermöglicht, digitale Weiterentwicklungen wie die lückenlose Eröffnung von Depots für Minderjährige mit uns einzugehen. Darüber hinaus bietet uns die komplett white-gelabelte Kontoeröffnung die Möglichkeit, unseren Kunden ein Produkt aus "einer Hand" anzubieten", beschreibt Jens Ohr, Geschäftsführer von OSKAR. Neben der voll-digitalen Kontoeröffnung über die Baader Bank setzt OSKAR auf kostengünstige ETFs im Rahmen der Vermögensverwaltung. Die Kunden von OSKAR halten über die OSKAR-App jederzeit den Überblick über ihre einzelnen Positionen und Depotentwicklungen. Möglich macht dies das technisch ausgereifte Setup der Baader Bank. "Wir freuen uns, OSKAR als einen zukunftsorientierten und hoch ambitionierten Kooperationspartner begrüßen zu dürfen", erklärt Oliver Riedel, Mitglied des Vorstandes der Baader Bank. "Die Entscheidung von OSKAR mit der Baader Bank zu kooperieren, unterstreicht deutlich das Bestreben, einen innovativen Bankpartner an der Seite haben zu wollen, mit dem zukünftige Neu- und Weiterentwicklungen effizient und zügig umgesetzt werden können. Die Wachstumsziele und Erwartungen von OSKAR ergänzen sich gut mit unserem Verständnis und der strategischen Bedeutung des Geschäftsfeldes für die Baader Bank", so Oliver Riedel weiter. Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Florian E. Schopf Unternehmenssprecher Managing Director T +49 89 5150 1013 M +49 160 7188826 florian.schopf@baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Im Bereich Banking Services fungiert das Institut als führender Dienstleister für Fintechs, Robo-Advisor sowie klassische Vermögensverwalter für alle Asset-Klassen. Weitere Informationen finden Sie auch online: Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/ Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag'sc_o=da980_e Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ 04.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1016 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783127 04.03.2019 ISIN DE0005088108 AXC0086 2019-03-04/09:01