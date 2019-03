Die Wolfsburger LSW Netz GmbH & Co. KG (LSW) hat sich jetzt in Sachen Smart-Meter-Gateway-Administration (SMGA) für das Full-Service-Angebot der Berliner GWAdriga entschieden. Ausschlaggebend für die Auswahl waren die Offenheit und die Flexibilität des Berliner SMGA-Spezialisten. "Durch den modularen Aufbau der Dienstleistungen können wir mit der Gateway-Administration starten und später das System bedarfsgerecht erweitern. Zudem lassen sich die Gateway-Prozesse nahtlos mit der Branchenlösung von SIV koppeln, die bei uns im Einsatz ist. Auch ist GWAdriga offen für Gateways unterschiedlicher Hersteller", erklärt Stefan Könnecke, Bereichsleiter Allgemeine Technik bei der LSW. Neben der reinen Dienstleistung unterstützt GWAdriga die LSW auch bei der Auswahl der intelligenten Messsys-teme (iMsys). Hier bietet GWAdriga der LSW zudem die Option der Einkaufsgemeinschaft beizutreten, in der die Beschaffung der GWAdriga-Kunden und -Gesellschafter gebündelt ist und über die in den kommen-den Jahren mehr als 550.000 iMsys beschafft werden. Über die LSW Die LSW basiert seit Oktober 2005 auf der Kooperation der Stadtwerke Wolfsburg AG und der LandE GmbH. Unter dem Dach der LSW Holding GmbH & Co. KG sind die LSW Netz GmbH & Co. KG als Netzbetreiber und die LSW Energie GmbH & Co. KG als Energie- und Wasserlieferant zusam-mengeschlossen. Das Netzgebiet der LSW Netz umfasst rund 2.115 Quadratkilometer Fläche und erstreckt sich von Wolfsburg über den Landkreis Gifhorn bis nach Wittingen sowie Teile der Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel und Börde.Etwa 180.000 Haushalte werden von der LSW mit Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärme versorgt. Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Dr. Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de www.gwadriga.de twitter.com/GWAdriga www.xing.com/companies/gwadrigagmbh Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 4,1 Mio. Zählpunkten und 550.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist. Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

