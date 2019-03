Der deutsche Leitindex hat eine gelungene Woche hinter sich. Insgesamt legte er rund 1,3 Prozent zu. Am Freitag schaffte der DAX sogar den Sprung über die Marke von 11.600 Punkten.



Marktidee: Platin Platin befindet sich seit dem Jahr 2011 in einem langfristigen Bärenmarkt. Jetzt gibt es aber Hoffnung auf eine Trendwende. Mitte Februar startete eine dynamische Aufwärtswelle. Dabei überwand der Platin-Kurs ein wichtiges Widerstandsbündel. Jetzt rückt die nächste bedeutende Marke in den Fokus.