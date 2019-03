Am Freitag hat der DAX den Sprung über die Marke von 11.600 Punkten geschafft. In dieser Woche geht der Blick weiter nach oben. Vorbörslich deuten sich Zugewinne an. Positive Vorgaben gibt es vor allem aus Asien.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, Alibaba, Vapiano, BMW, Daimler und Bayer. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.