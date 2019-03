BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie dringt auf eine schnelle Entscheidung der Regierung über den Umgang mit außereuropäischen Netzwerkausrüstern wie Huawei. Die Regierung solle rasch für Klarheit sorgen, "um Unsicherheiten für die Bieter in der anstehenden Netzauktion zu minimieren", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, dem Handelsblatt. Der BDI-Chef forderte, es sei wichtig, "Emotionalität" aus der Debatte zu nehmen und Rechtssicherheit für den Einsatz von Technologien aus Drittstaaten zu schaffen.

Dem Blatt zufolge begrüßt der BDI allerdings die aktuelle Sicherheitsdiskussion im Zusammenhang mit der Frequenzversteigerung für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Falls der Verdacht einer Einflussnahme auf Hersteller durch Drittstaaten bestehe, erfordere dies eine eingehende Prüfung - etwa bei einer verpflichtenden Weitergabe von Daten an staatliche Stellen. Ein Ausschluss von Unternehmen oder von deren Angeboten müsse aber "nach transparenten nachvollziehbaren Kriterien" erfolgen. Der BDI forderte in der Debatte um 5G zudem einheitliche Regeln in der EU.

