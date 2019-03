Eine Seltenheit am Immobilienmarkt

Auch der Jahresanfang war durch einen "Winterschlaf" der Preise für Immobilien geprägt. Dies zeigt die aktuelle Auswertung des EUROPACE-Hauspreis-Index EPX. Dieser wird anhand von realen Verkaufspreisen von Wohnimmobilien deutschlandweit ermittelt.

"Zwei Monate in Folge ein praktisch gleichbleibender Gesamtindex ist schon eine Seltenheit", berichtet Stefan Kennerknecht, Vorstand der EUROPACE AG. "Aber im Winter ist eine Pause beim Preisanstieg auch nicht ungewöhnlich. Da die Nachfrage insgesamt weiterhin größer als das Angebot ist, rechne ich damit, dass die Preise in den nächsten Monaten in allen Segmenten wieder leicht ansteigen werden. Die Zinsen für Baufinanzierungen sind ja weiterhin sehr niedrig, aktuell sogar fast auf Rekordniveau."

