Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie befindet sich in einer Rezession, so die Analysten von Postbank Research. Dies schlage sich in den Auftragseingängen (Fr., 08.03., 08:00 Uhr) nieder, die im vergangenen Jahr in neun Monaten gesunken seien. Dies habe dazu geführt, dass die Vorjahresveränderungsrate im Dezember auf -7,0% gefallen sei. ...

