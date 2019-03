PALO ALTO, Kalifornien (USA), March 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADARA, die weltweite Reisedatengenossenschaft und führender Anbieter von Informationen zu Reisenden für Reisemarken, hat heute die ADARA Destination Marketing Cloud angekündigt, eine umfassende Suite von Produkten zum Sammeln von Einblicken, Ergreifen von Maßnahmen und Analytikfunktionen, die das Tourismusmarketing revolutionieren. Mit der Destination Marketing Cloud können in diesem Bereich tätige Vermarkter Einblicke in das Verhalten von Reisenden über den gesamten Prozess (Sammeln von Informationen, Handeln, Messungen und Modifikationen) nutzen, um ihren Umsatz und den Wert der Kundenbeziehung zu steigern. Die Destination Marketing Cloud wurde für Tourismusmarken entwickelt und bietet zuverlässige Such- und Buchungsinformationen, die eine präzisere Kommunikation und Personalisierung sowie verbesserte Zielgruppen- und Erkenntnisfunktionen sicherstellen.



"Wir freuen uns sehr über die ADARA Destination Marketing Cloud, die uns einen umfassenderen Überblick über unseren Tourismusmarkt bietet, um unsere gesamte Marketingstrategie und den gesamten Marketingprozess mit Informationen zu versorgen", sagte Leroy Bridges, Vice President Digital & Communications bei Visit St Pete/Clearwater (Florida, USA). "Dieses neue Hilfsmittel von ADARA ermöglicht es uns, unsere Marketinginitiativen auf der Grundlage eines umfassenderen Verständnisses des Such- und Buchungsverhaltens aller gegenwärtigen und zukünftigen Gäste mit Sicherheit zu planen, zielgruppengerecht zu gestalten, zu optimieren und zu analysieren."

Die ADARA Destination Marketing Cloud umfasst eine Reihe von Produkten, die Tourismusvermarktern verschiedene marktführende Funktionen bieten, darunter:

Messung der Marketing-Effektivität: Verbinden von digitalen Medienkampagnen und Website-Aktivitäten mit Daten zu Besuchern, Flugbuchungen, Übernachtungen und Hoteleinnahmen von mehr als 750 Millionen aktiven Reisenden pro Monat

Tiefgreifende Einblicke in das Verhalten der Reisenden: Sammeln von nie zuvor gesehenen Erkenntnissen zu den Arten von Reisenden, die ein Reiseziel besuchen und auf das digitale Marketing reagieren

Validierung von Medien- und Marketingausgaben: Erstellen einer direkten Verbindung zwischen Verbrauchern, die digitale Werbekampagnen angesehen oder eine Reisezielwebsite besucht haben, und echten Besuchern am Zielort

"Wir freuen uns, ein Teil des Prozesses gewesen zu sein, der zur Veröffentlichung dieser Plattform geführt hat. Die ADARA Destination Marketing Cloud ist eine großartige Weiterentwicklung der ADARA Service Suite. Die Dienste von ADARA sind schon immer ein geschätzter Bestandteil unserer Planung und Bewertung von Kundenkampagnen gewesen", sagte Jessica Schultz, Senior Vice President Media Strategy bei MMGY. "Wir freuen uns auf die neue Plattform, die uns mehr Sichtbarkeit und Einblicke in das beobachtete und mögliche Verhalten der aktuellen und zukünftigen Gäste unserer Kunden bietet."

Tourismusmarken können die Investitionsrentabilität (ROI) von Website- und Medienkampagnen darstellen lassen, um die treibenden Faktoren in Bezug auf höhere Buchungsraten und Besucherzahlen zu erfahren. Mit der ADARA Destination Marketing Cloud können Vermarkter herausfinden, welche wettbewerbsfähigen Reiseziele und Herkunftsmärkte den Umsatz am effizientesten steigern, und Einblicke darin erhalten, wie die wichtigsten Besucher suchen, buchen, Geld ausgeben und reisen.

"In der Regel mussten Tourismusmarken ihren Gesamtanteil an einem bestimmten Markt erraten und erhielten nur einen teilweisen Überblick über das Verbraucherverhalten und die Buchungen. Die ADARA Destination Marketing Cloud liefert ein viel umfassenderes Bild", sagte Layton Han, CEO von ADARA. "Jetzt können unsere Tourismuspartner ihr Marketing mit absolutem Vertrauen und einem genaueren und individuelleren Ansatz verschlanken sowie in Bezug darauf handeln, Messungen durchführen und Veränderungen vornehmen."

Über ADARA

ADARA. Know What Travelers Need Next.

ADARA schafft für weltweit führende Reisemarken Möglichkeiten, um die Branche zusammen weiterzuentwickeln. ADARA basiert auf dem reichhaltigsten Reisedaten-Kooperationssystem der Welt und bietet personenbezogene Einblicke für Reiseveranstalter. Kunden erhalten ein wertorientiertes Verständnis ihrer Beziehung zu ihren Kunden, mit Reisemustern, Trends und Verhaltensweisen, die aus mehr als 750 Millionen monatlich erstellten, einzigartigen Profilen von Reisenden ermittelt werden, die bei 200 der weltweit führenden Reisemarken gebucht haben. ADARA liefert entscheidende Informationen, um während der gesamten Dauer der Kundenbeziehung für nachhaltiges Wachstum eine Personalisierung und relevante Inhalte zu ermöglichen. Das Angebot umfasst die drei Grundpfeiler - Informationen sammeln, Handeln, Messen und Modifizieren - um messbare Ergebnisse auf Kundenebene zu erzielen. https://www.adara.com

Kontakt:

Emily Riley

+1 914-330-1128

eriley@witstrategy.com