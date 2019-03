ad pepper media International N.V.: Webgains ab sofort mit Doppelspitze in Deutschland - Richard Oberhofer verstärkt Leitung neben Andreas Sasnovskis DGAP-News: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Personalie/Personalie ad pepper media International N.V.: Webgains ab sofort mit Doppelspitze in Deutschland - Richard Oberhofer verstärkt Leitung neben Andreas Sasnovskis 04.03.2019 / 10:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nürnberg/München, 04. März 2019 - Richard Oberhofer verstärkt ab 01. März 2019 das internationale Affiliate Marketing Netzwerk Webgains, ein Unternehmen der ad pepper media Gruppe, und ist fortan neben Andreas Sasnovskis für das Webgains Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Oberhofer wird den vor einem Jahr neu eröffneten Standort München aufbauen, während Andreas Sasnovskis weiterhin vom Nürnberger Standort aus agiert. Beide werden Webgains künftig gemeinschaftlich führen und zusammen die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantworten. Zuvor war Oberhofer u.a. langjährig in verschiedenen Positionen bei Awin/affilinet tätig, zuletzt als Director Partner & Key Account Management. Durch seine tiefgreifende Expertise auf dem Gebiet des Affiliate Marketings und sein weit reichendes Netzwerk ist es ihm möglich, Webgains Deutschland beim strategischen und operativen Aufbau neuer Partnerschaften mit Agenturen, Publishern und Advertisern vom ersten Tag an maßgeblich zu unterstützen. Oberhofer selbst blickt gespannt auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr, Teil eines international agilen und modernen Unternehmens wie Webgains zu sein, für das eine Kundenbeziehung auf Augenhöhe von größter Wichtigkeit ist. Der Affiliate-Markt birgt großes Potenzial, das mit dem richtigen Team, einer flexiblen State-of-the-Art Technologie und den richtigen Partnern weiter an Bedeutung gewinnt". Jens Körner, CEO der ad pepper media Gruppe, ergänzt: "Webgains ist bereits heute ein führender europäischer Player im Bereich Performance Marketing. Unser erklärtes Ziel ist es, die Gesellschaft in strategischen Kernmärkten weiterzuentwickeln und unsere Wettbewerbsvorteile in den jeweiligen Märkten konsequent zu nutzen. Mit Richard Oberhofer gewinnen wir einen Mitarbeiter, der die Entwicklung des Netzwerks als Ganzes, als auch den deutschen Markt im Besonderen maßgeblich voranbringen wird." Webgains hat seinen Hauptsitz in London und bedient einen internationalen Kundenstamm. Das Münchner Office wurde im vergangenen März im Rahmen der Expansionsstrategie des Netzwerks als Zweitstelle neben dem Nürnberger Standort eröffnet, um sich noch besser auf die Anforderungen von Advertisern, Agenturen und Publishern einstellen zu können. Über Webgains Das Affiliate Marketing-Netzwerk ist ein Unternehmen der ad pepper media group mit Hauptsitz in London. Weitere Standorte des 2005 gegründeten Unternehmens sind unter anderem Nürnberg, München, Bristol, Paris, Madrid und New York. Webgains stellt weltweit in 14 Märkten seine innovative Plattform zur Verfügung, die Advertisern eine effiziente Verwaltung ihrer Partner-Programme ermöglicht. Das Performance Marketing- Netzwerk betreut Kunden in 195 Ländern und bewarb 2017 über 20 Millionen Produkte im Onlinesektor, resultierend in einem gross sales value (GSV) von 1 Milliarde Euro. Die Vision von Webgains ist, Affliate Marketing mithilfe von kognitiven Technologien intuitiv, vorhersagbar und proaktiv zu gestalten. Performance Marketing soll von neuen Entwicklungen im Bereich KI und Machine Learning profitieren. Webgains Deutschland wurde im Mai 2018 mit dem PerformixX Award ausgezeichnet und gehört zu den Top 3 deutschen Affiliate-Netzwerken im Bereich Display Performance. 04.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783149 04.03.2019 ISIN NL0000238145 AXC0102 2019-03-04/10:10