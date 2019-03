Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) eine Aktienanleihe Classic 6,7% 2019/12 (ISIN DE000DDR5TT0/ WKN DDR5TT) mit dem Basiswert Deutsche Telekom vor.Seit Jahren gehöre die Deutsche Telekom zu den bekanntesten und zuverlässigsten Dividendenzahlern schlechthin. Auch in diesem Jahr werde sich daran voraussichtlich nichts ändern. Sollte die Hauptversammlung am 28. März den Plänen des Vorstands zustimmen, erhöhe sich die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2018 um 5 Cent auf insgesamt 0,70 Euro pro Anteilschein. Möglich mache diese Steigerung unter anderem der sehr positive Verlauf des vergangenen Jahres. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...