Gemeinsam mit dem neuen Gesellschafter Wilken Software Group positioniert sich die Kommunale IT-Kooperation Stadtwerke KIK-S GmbH künftig als "SmartCity Competence-Center". Dazu wurde jetzt Daniel Paulmaier, bisher bei Wilken verantwortlich für die strategische Produktentwicklung, neben Clemens Dorda in die KIK-S-Geschäftsführung berufen. "Bis jetzt sind Themen wie Smart-City und LoRaWAN meist rein technologiegetrieben. Wir sehen es dagegen als unsere Aufgabe an, diese Ansätze sinnvoll in die Stadtwerke-Prozesse zu integrieren. Damit können Versorger künftig auch als digitaler Infrastruktur-Dienstleister ,ihre' Kommunen bei Umsetzung entsprechender Projekte unterstützen", beschreibt Daniel Paulmaier die Zielsetzung. Nach dem Motto "von Stadtwerken für Stadtwerke" übernimmt die KIK-S künftig auch die Verantwortung für das Smart City Lab, das Wilken erstmals auf der E-world vorgestellt hatte. Mit dem neuen Geschäftsfeld ergänzt KIK-S sein bisheriges Portfolio, das vom strukturierten Abarbeiten technischer und rechtlicher Fragestellungen bis zur Übernahme des kompletten IT-Betriebs für die Branchenlösung NTS.suite reicht. "Die Wilken Software Group bringt in diesem Zusammenhang als Gesellschafter ihr IT-Know-how ein. In enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerke Lindau, Schifferstadt und Waiblingen entwickelt die KIK-S praxisgerechte Lösungen, die insbesondere für kleinere und mittlere Stadtwerke handhabbar sind", erläutert KIK-S-Geschäftsführer Clemens Dorda das Konzept. "Das Betreiben digitaler Infrastrukturen gehört künftig ebenso zur Daseinsvorsorge, wie das von Strom-, Gas- oder Wassernetzen. Stadtwerke sind somit dafür prädestiniert, diese Aufgabe zu übernehmen - egal ob im Auftrag der Kommunen oder mit eigenen Mehrwertangeboten für die Bürgerinnen und Bürger", ergänzt Daniel Paulmaier. Um das Thema weiter voranzutreiben ist parallel auch die Gründung des Vereins "IoT for Citizens" in Vorbereitung. Hier sollen sich Stadtwerke und Kommunen aktiv an der Entwicklung von Geschäftsmodellen beteiligen und dazu auch die Kapazitäten des Smart City Labs nutzen können. Kontaktdaten: KIK-S GmbH - Daniel Paulmaier Kommunale IT-Kooperation Stadtwerke Monreposstr. 55 - 71634 Ludwigsburg Tel: 07141 / 5057-890 info@kik-s.de - www.kik-s.de Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Die Kommunale IT-Kooperation Stadtwerke - Die Kommunale IT-Kooperation Stadtwerke - kurz KIK-S - wurde im April 2012 von den vier Stadtwerken Bietigheim-Bissingen, Lindau, Schifferstadt und Waiblingen gegründet. Erklärtes Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, über eine Kooperation die Qualität und Verlässlichkeit in der EDV und im Service zu steigern, gleichzeitig durch das gemeinsame Vorgehen aber auch Kosten einzusparen. Seit der Gründung hat die KIK-S zahlreiche Projekte im Kooperationsverbund umgesetzt, wie etwa die Konsolidierung aller vier Rechenzentren der beteiligten Stadtwerke in ein zentrales Rechenzentrum. Im Herbst 2018 übernahm die Wilken Software Group den 25-Prozent-Anteil der Stadtwerken Bietigheim-Bissingen. Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Das Unternehmen erzielte mit rund 500 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz 2017 einen Umsatz von 60,7 Millionen Euro. Wilken verbindet Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem umfassenden Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Über die Stadtwerke Lindau Seit über 100 Jahren versorgen die Stadtwerke Lindau die Bevölkerung in Stadt und Landkreis Lindau mit Strom aus 100 Prozent regenerativen Energiequellen und mit Erdgas, seit über 50 Jahren mit sauberem Trinkwasser aus dem Bodensee. Mit unseren Tochtergesellschaften Stadtverkehr Lindau (B) GmbH und Telekommunikation Lindau (B) GmbH betreiben wir den Nahverkehr, bieten Telefonie-, Internet- und Fernsehdienstleistungen über ein eigenes Glasfasernetz an und betreiben ein Rechenzentrum. Gesellschaftsübergreifend beschäftigen wir rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern nicht nur den Erfolg im Wettbewerb, sie stellen auch sicher, dass es bei den Stadtwerken Lindau und deren Tochtergesellschaften persönlicher zugeht als in einem anonymen Konzern. Über die Stadtwerke Schifferstadt Die Stadtwerke Schifferstadt werden als Eigenbetrieb der Stadt Schifferstadt mit den Betriebszweigen Strom, Gas, Wärme, Abwasser und Stadtservice geführt. Im Bereich der Energieversorgung können wir bereits auf über 115 Jahren an Erfahrung zurückblicken. Außerdem zählen zu unseren Aufgaben die Ausleuchtung der städtischen Verkehrsanlagen, die Abwasserbeseitigung und die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Park- und Gartenanlagen im Stadtgebiet sicherzustellen. Durch den Einstieg in den Gasvertrieb, die Übernahme des Stromnetzes Waldsee und die Eröffnung des neuen Betriebszweigs "Wärmeversorgung" ist uns ein weiterer Schritt in den Ausbau der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens gelungen. Über die Stadtwerke Waiblingen Die Stadtwerke Waiblingen sind ein Energiedienstleister mit den Sparten Strom, Erdgas, Wasser, Wärme und Bäder. Die Schonung unserer Umwelt ist fester Bestandteil unserer Philosophie. Wir betreiben hier vor Ort in Waiblingen mehrere Wasserkraft-Anlagen, erzeugen Strom in Fotovoltaik-Anlagen und hocheffizienten Blockheizkraftwerken. Unsere rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind engagiert für Sie im Einsatz, ob im Kundenservice, auf Baustellen, bei Hausanschlüssen, im Entstörungsdienst rund um die Uhr, bei der Straßenbeleuchtung oder in den Bädern. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

