Trotz technischer Probleme und Lieferverzögerungen hat MTU 2018 ein Rekordjahr auf die Beine gestellt. Anstieg des Umsatzes und des operativen Gewinns um jeweils 17 %. Die Dividende soll zudem von 2,30 auf 2,85 € zulegen. Für 2019 peilt MTU wieder einen neuen Umsatz- und Ergebnisrekord an. Das Auftragsbuch garantiert für annähernd vier Jahre Vollauslastung. Dabei hat die Luftfahrtbranche im Vergleich zur Autobranche einen entscheidenden Vorteil: Sie leidet nicht unter dem verschärften Protektionismus der USA. MTUs Kooperationen mit Pratt & Whitney sowie GE AVIATION sorgen für große Kosteneinsparungen, ohne die es in der Branche nicht geht. Gehandelt wird im gleichen Sektor eine Annäherung an ROLLS-ROYCE, was im Wesentlichen von den Konditionen rd. um den Brexit abhängt. ROLLS-ROYCE ist in Friedrichshafen nicht unbekannt. Das Break bei 200 € ist nur verschoben, nicht aufgehoben. Denn dass der Kurs angesichts der Rekordzahlen und noch besseren Aussichten letztlich diese Hürde überwinden kann, ist unstrittig. Greifen Sie dem also vor! Wir bauen unsere Position mit 36 % Gewinn aus!



