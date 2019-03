Haftpflichtversicherung für Mofas und Mopeds: Auf die Farbe achten

Im Frühjahr müssen Mopedfahrer ganz genau darauf achten, welche Farbe ihre Kennzeichen haben. Schließlich hängt ihr Haftpflichtversicherungsschutz davon ab. In diesem Jahr ist die Farbe blau out und grün in.

Zum 1. März 2019 dürfen Mofas und Mopeds laut GDV nur noch mit grünem Kennzeichen unterwegs sein. Die blauen Kennzeichen sind dann nicht mehr gültig. Wer dennoch damit unterwegs ist, verliert seinen Haftpflichtversicherungsschutz - und macht sich strafbar. Anders als Pkw müssen Mofas und Mopeds für den Betrieb auf öffentlichen Straßen nicht bei einer Zulassungsstelle angemeldet werden. Eine Betriebserlaubnis und ein Versicherungskennzeichen reichen. Die Farbe der jeweils bis Ende Februar gültigen Kennzeichen wechselt jährlich zwischen schwarz, blau und grün. Die neuen grünen Mofakennzeichen sind direkt bei den Kraftfahrtversicherern erhältlich, heißt es weiter.

