Sixt startet mit neuer Mobilitäts-App durch



Deutschlands führender Autovermieter Sixt AG hat seine neue App vorgestellt in der er Autovermietung, Carsharing und Taxifahrten vereint. Während Sixt selbst die grö?Yte Kompetenz in der Autovermietung hat setzt das Unternehmen für die weiteren Dienste auf namhafte Partner.



Sixt, der grö?Yte deutsche und profitabelste Autovermieter weltweit erschlie?Yt neue Wachstumsmärkte und wird verstärkt auf die Geschäftsmodelle Carsharing und Fahrtdienste setzen. Diese werden nun in Kombination mit der klassischen Autovermietung, dem Kerngeschäftsfeld von Sixt, den Kunden in einer einzigen App angeboten. Im Bereich Carsharing hatte Sixt seine Anteile an dem Joint Venture Drive Now erst 2018 an BMW für knapp 200 Millionen Euro verkauft und den Erlös als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Der neue Partner ist aber nicht weniger namhaft, denn von nun an wird mit Mercedes kooperiert. Im Rahmen von Share Now verfügen beide Unternehmen über eine Flotte von 20.000 Fahrzeugen. Neben weiteren Städten in Deutschland soll ab nächstem Jahr die Verfügbarkeit von Sixt Share auch europaweit ausgebaut werden.



Während für Sixt Carsharing nur ein Nischenmarkt ist, besitzt die Autovermietung und der Markt für Taxi bzw. Mitfahrgelegenheiten ein erheblich grö?Yeres Potential. CEO Erich Sixt bezifferte dieses auf 58 bzw. sogar 285 Milliarden US Dollar jährlich. Im Bereich Fahrtdienste setzt Sixt in Deutschland regulierungsbedingt auf Taxis und kooperiert in anderen Ländern mit dem Uber Konkurrent Lyft. Insgesamt hat Sixt durch die Kooperationen mit 1500 Partnern in 250 Gro?Ystädten Zugriff auf über eine Million Fahrer.



Getrieben durch die positiven Nachrichten stieg die Sixt Aktie um über 8% an. Obwohl das Unternehmen ambitioniert bewertet ist scheint noch Luft nach oben zu ein. Die Unternehmensführung hat es mit der App wieder einmal geschafft die Anleger zu begeistern und zu überzeugen. Sixt ist eine Gewinneraktie.



