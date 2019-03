Rheinmetall mit Luft nach oben: Calls mit 40%-Chance

Mit der im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelisteten Aktie des Technologiekonzerns für Mobilität und Sicherheit Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) konnten Anleger in den vergangenen vier Monaten einen Kursgewinn in Höhe von beachtlichen 49 Prozent erwirtschaften. Allein nach den am vergangenen Freitag (1.3.19) veröffentlichten, deutlich über den Markterwartungen liegenden Zahlen, legte die Aktie auf Schlusskursbasis um nahezu 9 Prozent zu.

Erfüllen sich die positiven Prognosen zahlreicher Experten, wie beispielsweise jene des UBS-Analysten, der die Aktie mit einem Kursziel von 117 Euro zum Kauf empfiehlt, dann könnte die Rheinmetall-Aktie auch nach dem Kursanstieg der vergangenen Monate noch Luft nach oben haben. In diesem Fall wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 105 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, Bewertungstag 21.6.19, BV 0,1, ISIN: DE000GM51218, wurde beim Aktienkurs von 103,05 Euro mit 0,435 - 0,442 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Rheinmetall-Aktie in spätestens einem Monat zumindest auf 108 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,62 Euro (+40 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,00 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 94,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC0MXA8, wurde beim Aktienkurs von 103,05 Euro mit 1,00 - 1,01 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Rheinmetall-Aktie in den nächsten Wochen auf 108 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,40 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,3648 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,3648 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DDW1TG9, wurde beim Aktienkurs von 103,05 Euro mit 1,33 - 1,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie auf 108 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,76 Euro (+31 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de