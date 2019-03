Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) verliert zum Wochenstart fast mehr als zwei Prozent und zieht auch die Mutter Fresenius mit nach unten, die am Morgen 0,3 Prozent im Minus notiert. Grund sind erneut Sorgen um das US-Dialysegeschäft. Belastet hat wohl ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, demzufolge die Trump-Administration an einem neuen Vergütungsansatz für Dialysepatienten arbeite, mit der eine kostengünstigere Behandlung zu Hause und Transplantationen bevorzugt würden. Ziel sei es, die von der US-Regierung jährlich gezahlten 114 Milliarden US-Dollar für die Behandlung chronischer Nierenerkrankungen und Nierenerkrankungen im Endstadium, was zu den bedeutendsten Ausgabebereichen zählt, zu senken. Dies würde insbesondere die Fresenius-Tochter FMC treffen. FMC macht einen großen Teil seines Geschäftes in Nordamerika, weshalb die dortigen Vorgaben zur Vergütung für das Unternehmen eine große Rolle spielen. Änderungen an den Vergütungen sowie Pläne in diese Richtung hatten bereits in der Vergangenheit der Aktie immer wieder zugesetzt.

