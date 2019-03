Düsseldorf (ots) -



Für den Flussreiseveranstalter VIVA Cruises geht es auch im zweiten Jahr stromaufwärts - mit attraktiven Routen im neuen Katalog und dem Ausbau digitaler Strategien, die von Social Media bis zum Newsletter reichen.



VIVA Cruises hat sich gekonnt im Flusskreuzfahrtsegment platziert und wird in der kommenden Saison mit weiteren Schiffen neue Fahrtgebiete anfahren. Darunter befindet sich Belgrad ebenso wie das Schwarze Meer und das "Eisernen Tor" in den südlichen Karpaten. "Unsere vielfältigen Routen versprechen einzigartige Erlebnisse, die City-Hopper ebenso wie Naturliebhaber und Genussmenschen rundum glücklich machen", berichtet Andrea Kruse, COO von VIVA Cruises. Alle Destinationen aus dem aktuellen Katalog "Stadt Land Fluss 2019/2020" können online unter www.viva-cruises.com entdeckt werden.



Zudem darf sich an Bord der 10 schwimmenden Premium-Hotels wieder auf ein echtes VIVA All-Inclusive mit zahlreichen Annehmlichkeiten gefreut werden. Von bestem Komfort und persönlichem Service über lichtdurchflutete Kabinen bis hin zu meisterlichen Küchen-Kreationen und hochwertigen Getränken. Ab 2020 ist selbst das Trinkgeld inkludiert.



Neu ist auch der digitale Anker, den VIVA Cruises mit Facebook, Instagram und informativen Newslettern geworfen hat. Neben vielen Inspirationen erwarten Interessierte und Reisebüropartner eine Fülle an Themen, die von Events über Specials bis hin zu besonderen Angeboten reichen.



Alle Informationen zu VIVA Cruises unter www.viva-cruises.com oder über das Vertriebsportal VIVA-4-You.



Pressekontakt: Mhoch4 GmbH & Co. KG Julian Krebs T +49 40 298 13 1213 juk@mhoch4.com www.mhoch4.com