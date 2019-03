Umfrage mit dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Entscheidungen in einzelnen Bereichen oder Krankenhäusern erfolgt; 1 von 6 Organisationen des Gesundheitswesens verwenden 10 oder mehr Analysewerkzeuge



Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dimensional Insight®, Anbieter der Diver Platform, eines Produktes für die Verwaltung und Analyse von Daten, hat heute die Ergebnisse einer Umfrage bekannt gegeben, die HIMSS Analytics in seinem Auftrag unter 110 leitenden Führungskräften des Gesundheitswesens durchführte. Die Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass ca. zwei Drittel der Organisationen des Gesundheitswesens (67,9 %) zwar über ein Executive Dashboard (Steuerfeld für die Führungsebene) verfügen, um die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen, aber nur ein Drittel dieser Organisationen (35,1 %) es täglich nutzen. Daraus folgt, dass weniger als eine von vier Organisationen des Gesundheitswesens (23,9 %) täglich in der Führungsebene Daten optimal nutzen.



Die Ergebnisse der Umfrage zeigen zudem Folgendes:



- Die Mehrheit (92,7 %) der Organisationen verfügt zwar über eine Analysestrategie, aber nur weniger als ein Drittel (31,8 %) haben diese Strategie auch seit längerer Zeit umgesetzt. - Mehr als die Hälfte der Organisationen (58,6 %) nutzt die Analysen, die vom Executive Dashboard bereitgestellt werden, um Entscheidungen nur in einem Bereich oder auf Ebene eines einzelnen Krankenhauses zu unterstützen. - Nur 24,3 % der Organisationen des Gesundheitswesens sind in der Lage, Analysen in einem Gesamtsystem aus mehreren Krankenhäusern zu nutzen.



Zudem warf die Umfrage einen Blick auf die Anzahl der verwendeten Analysewerkzeuge. Das Ergebnis war, dass Organisationen des Gesundheitswesens durchschnittlich ca. vier Analysewerkzeuge verwenden. Ca. eine von sechs Organisationen (16,5 %) verwendet das gesamte System übergreifend 10 oder mehr Analysewerkzeuge.



"Viele Organisationen des Gesundheitswesens haben zwar im Bereich der Analysen beste Absichten, aber Probleme damit, wie Entscheidungsfindung auf Datengrundlage im Gesamtsystem und regelmäßig umzusetzen ist", sagte Fred Powers, Präsident und CEO von Dimensional Insight. "Die schiere Anzahl der verwendeten Analysewerkzeuge bedeutet, dass unterschiedliche Bereiche innerhalb einer Organisation oftmals über unterschiedliche Zahlen oder Messgrößen verfügen, die nur schwer abgeglichen werden können. Dies beschränkt den Überblick über die Daten."



Weitere Informationen über die Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter https://www.dimins.com/white-papers/himss-analytics-executive-d ashboard, wo der vollständige Bericht zum Download bereitsteht.



Informationen zu Dimensional Insight



Dimensional Insight® ist ein führender Anbieter von Analytik- und Datenmanagementlösungen. Es wird ein vollständiges Portfolio der Kapazitäten angeboten, von der Datenintegration und Modellierung bis zu ausgefeilten Werkzeugen für Berichte, Analysen und Dashboards. Dimensional Insight wurde 1989 gegründet und zählt weltweit mehrere tausend Organisationen zu seinen Kunden. Die Diver Platform von Dimensional Insight wird von Kunden und Branchenanalysten in Kernmarktsegmenten wie Gesundheitswesen, Produktion und alkoholische Getränke durchgängig als äußerst leistungsfähige Analyseplattform bewertet. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.dimins.com.



