Wien (www.anleihencheck.de) - Banco Santander zeigt derzeit deutlich, dass sie die Wörter Fremd- bzw. Eigenkapital sehr wörtlich nimmt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der größte Aktionär sei die Familie Botin selbst, diese leite auch gleichzeitig die Geschicke der Bank. Während es für die Fremdkapitalgeber in letzter Zeit schlechte Nachrichten gegeben habe (AT1 erstmals nicht gecallt), sehe die Welt für Aktionäre deutlich freundlicher aus. So solle die Auszahlungsquote für Dividenden von 30 bis 40% auf 40 bis 50% angehoben werden. Auch Aktienrückkaufe wolle sich die Bank von ihren Eigentümern genehmigen lassen und denke gleichzeitig über "Scrip Dividends" (Aktien anstatt Barauszahlung) nach. In Summe scheine es aus Anleihesicht derzeit nicht so als ob diese Investorenschicht Priorität bei der Banco Santander hätte. (News vom 28.02.2019) (04.03.2019/alc/n/a) ...

