Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159/ WKN SHA015) hat in seiner Sitzung am Freitag Herrn Uwe Wagner (54), Leiter Forschung und Entwicklung Automotive OEM und Industrie, mit Wirkung zum 1. Januar 2020 für eine Amtszeit von drei Jahren zum Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

