Tesla wird das Model Y am 14. März in seinem Designstudio in Los Angeles präsentieren. Das kompakte SUV wird laut Tesla-Chef Elon Musk rund zehn Prozent größer und teurer als das Model 3 und mit der gleichen Batterie geringfügig weniger Reichweite bieten. Bereits im Vorfeld hatte Tesla zwei Teaser-Fotos des Model Y veröffentlicht, auf denen allerdings wie üblich nur sehr schemenhafte Konturen zu erkennen ...

