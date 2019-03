Bern (ots) -



Die Elektrifizierung des Marktes für neue Personenwagen der

Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein nimmt immer mehr Fahrt auf.

Von den 22'176 im Februar erstmals eingelösten Fahrzeugen verfügten

727 oder 3,3 Prozent über einen reinelektrischen Antrieb. Sowohl

absolut als auch relativ stellen diese Zahlen neue Rekorde dar, die

vermutlich im Laufe des Jahres noch weiter verbessert werden können.

Hinzu kommen noch einmal 0,9 Prozent an Plug-in-Hybriden, womit die

Erreichung des «10/20»-Ziels von auto-schweiz spürbar näher rückt.

Gesamthaft zeigt sich der Markt stabil, sowohl im Februar (-0,5

Prozent zum Vorjahresmonat) als auch kumuliert nach zwei Monaten

(43'107 Immatrikulationen, -1,9 Prozent zum Vorjahr).



Vor gut einem Jahr, im Februar 2018, hat auto-schweiz mit «10/20»

ein ambitioniertes Ziel zur Elektrifizierung des motorisierten

Individualverkehrs in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

ausgegeben. Im Jahr 2020 soll jeder zehnte neue Personenwagen, der in

den beiden Ländern immatrikuliert wird, ein Elektroauto oder

Plug-in-Hybrid sein. Nur mit einer hohen Anzahl alternativ

betriebener Fahrzeuge, wozu auch weitere Hybride, Gas- sowie

Wasserstoffautos zählen, lassen sich die Vorgaben bei der

CO2-Absenkung im Neuwagenbereich, die ab 2020 deutlich strenger

werden, erreichen. Mit dem Februar als stärkstem Elektro-Monat aller

Zeiten wird deutlich, dass «10/20» erreichbar ist, wenn die

Voraussetzungen stimmen. Hierzu gehört beispielsweise der zügige und

konsequente Ausbau der öffentlich verfügbaren Ladeinfrastruktur,

Fördermassnahmen seitens des Bundes, der Kantone und der Städte sowie

ein attraktives Angebot an alternativ betriebenen Modellen.



«Wenige Tage vor der Eröffnung der Geneva International Motor Show

sind diese Zahlen eine hervorragende Nachricht», hält

auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik fest. «Am Auto-Salon

kann man erleben, wie stark die Hersteller die Auswahl an alternativ

betriebenen Modellen in den nächsten Monaten und Jahren ausbauen

werden. Insbesondere am Stromnetz aufladbare Antriebe stehen dabei

bei vielen Marken derzeit ganz oben auf der Premierenliste.» Man

spüre nun im Markt, dass bei Verfügbarkeit entsprechender Modelle die

Nachfrage da sei, so Wolnik weiter. Gleichzeitig würden die

Hersteller aber natürlich auch an der Optimierung von

Verbrennungsmotoren arbeiten, denn: «Auch mit der Erreichung von

10/20 werden im nächsten Jahr rund 95 Prozent der neuen Personenwagen

in der Schweiz und in Liechtenstein über einen Verbrennungsmotor

verfügen.»



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss zur Verfügung.

zur Verfügung.



