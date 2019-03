Goldman Sachs hat Infineon nach dem "Mobile World Congress 2019"auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Rund um den neuen Mobilfunkstandard 5G, das Rollout und die Markteinführungen neuer Mobilfunkgeräte in diesem Jahr herrsche allgemein Optimismus, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Technologiewerten. Infineon und STMicro hätten einen vorsichtigen Ton hinsichtlich des kurzfristigen Umfelds angeschlagen. Die langfristigen strukturellen Wachstumtsreiber seien aber intakt./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

