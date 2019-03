Die DZ Bank hat Henkel nach der Ankündigung zusätzlicher Investitionen des Konsumgüterkonzerns auf "Halten" mit einem fairen Wert von 92 Euro belassen. Die operative Profitabilität, widergespiegelt in der Ebit-Marge, werde 2019 deutlich unter der des Vorjahres liegen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch rate er aufgrund der sehr soliden Bilanzrelationen weiterhin zum Halten der Aktie./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 10:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 10:37 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-03-04/11:59

ISIN: DE0006048432