Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Jahresabschluss des Gabelstapler-Herstellers sei vor allem im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) stark gewesen und alles in allem sei das Jahr 2018 für Kion etwas besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ausblick auf 2019 widerlege Befürchtungen eines Abschwungs. Er lobte zudem die neuen mittelfristigen Ziele./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 15:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-03-04/12:00

ISIN: DE000KGX8881