Die Sachwert-News: Neue Beteiligungen gibt es von der One Group und der Deutschen Finance, bei der Project-Gruppe wird kontinuierlich weiter investiert und auch die Zweitmarktspezialisten von HTB und Asuco vermelden positive Entwicklungen.One Group: Wohnimmobilien-Serie fortgesetztDie auf Wohnimmobilien-Projekte spezialisierte One Group schickt mit dem ProReal Deutschland 7 eine weitere Vermögensanlage in die Platzierung. Der Kurzläufer investiert wie die Vorgänger in Neubau- und Revitalisierungsvorhaben bis zur Baufertigstellung. Die Gesellschaft kann dabei wie gewohnt auf die Projektpipeline der Isaria Wohnbau AG zurückgreifen. Eine Zeichnung der Namensschuldverschreibungen ist ab 10.000 Euro möglich, prognostiziert werden Gesamtausschüttungen von 122 Prozent über eine geplante Laufzeit von drei Jahren.

