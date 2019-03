2G Energy AG übertrifft im Geschäftsjahr 2018 erstmals die Marke von 200 Mio. Euro. Bei Umsätzen von 210 Mio. Euro wird auch bei der EBIT-Marge mit einem hohen Wert im Rahmen der Prognose gerechnet. DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Auftragseingänge 2G Energy AG übertrifft im Geschäftsjahr 2018 erstmals die Marke von 200 Mio. Euro. Bei Umsätzen von 210 Mio. Euro wird auch bei der EBIT-Marge mit einem hohen Wert im Rahmen der Prognose gerechnet. 04.03.2019 / 12:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 2G Energy AG wächst umsatzseitig auch 2018 wie geplant um 10% auf rund 210 Mio. Euro (Vorjahr: 189,4 Mio. Euro) - Vorstand erwartet EBIT-Marge in der oberen Hälfte der Ergebnisprognose (4,0 % bis 5,5 %) - Guter Auftragseingang zu Jahresanfang ist von weiter wachsender Exportquote geprägt (50 % nach 45 % im Vorjahr) - Moderate Anpassung der Umsatzprognose auf 210 bis 230 Mio. Euro für GJ 2019 (zuvor 200 bis 230 Mio. Euro) - Erfolgreicher Live-Start der intelligenten Serviceassistenz "I.R.I.S." Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, setzt das organische Wachstum der letzten Jahre von durchschnittlich 10% p. a. wie geplant fort. Das Unternehmen hat durch zahlreiche, organisatorische Maßnahmen sowie insbesondere durch eine Verkürzung der Durchlaufzeiten die Produktionskapazitäten am Standort Heek nachhaltig erweitert. Eine ganzjährig zweischichtige Nutzung dieser Kapazitäten führte nach vorläufigen Zahlen zu einem Jahresumsatz von rund 210 Mio. Euro, so dass erstmals die Marke von 200 Mio. Euro Jahresumsatz überwunden wurde. Ausgehend von der Kombination eines höheren Umsatzniveaus und weiter verbesserter interner Abläufe geht der Vorstand für das Jahr 2018 von einer EBIT-Marge in der oberen Hälfte der bisher veröffentlichten Ergebnisprognose (4,0 % bis 5,5 %) aus. Damit verbessert 2G die EBIT-Marge nach 3,9 % im Vorjahr und 3,2 % im Jahr 2017 erneut. Internationalisierung - Guter Jahresauftakt Im Januar beruhigte sich der zuletzt stürmische Auftragseingang etwas. Mit 12,3 Mio. Euro wurde der Rekordwert des Vorjahres von 16,9 Mio. Euro (2017: 6,0 Mio. Euro), der von einer Sonderkonjunktur im Biogas-Bereich geprägt war, erwartungsgemäß nicht erreicht. Gleichwohl liegt der Januar-Auftragseingang sehr deutlich über dem langjährigen Mittel. In der erneut gestiegenen Exportquote (50% nach 45% im Vorjahr) sieht der Vorstand eine Bestätigung der eingeschlagenen Internationalisierungsstrategie. Lead to Lean - Geplante Kapazitätsausweitung von ca. 10% Vor dem Hintergrund des sehr hohen Auftragsbestands zum Jahresanfang von 131,5 Mio. Euro (Vorjahr: 95,9 Mio. Euro) ist auch im laufenden Geschäftsjahr 2019 fest mit einer ganzjährig zweischichtigen Nutzung der Kapazitäten zu rechnen. Die im Jahr 2017 begonnene, erfolgreiche Arbeit zur Entwicklung und Implementierung eines industriellen Prozessmodells wird fortgesetzt. So plant 2G durch eine konsequente Umsetzung der Lean-Philosophie und erneute Verkürzung der Durchlaufzeiten, die vorhandenen Kapazitäten um weitere ca. 10% zu steigern und so zusätzliche Ertragspotentiale zu erschließen. Der Vorstand konkretisiert deshalb die Umsatz-Prognose für das laufende Jahr auf eine Bandbreite von 210 bis 230 Mio. Euro (zuvor 200 bis 230 Mio. Euro). Digitalisierung - Live-Start der intelligenten Serviceassistenz "I.R.I.S." Die von 2G im Jahr 2018 entwickelte Software I.R.I.S. ("Intelligent Report Information System"-Plattform) ist erfolgreich in Betrieb genommen worden. So werden nun bis zu 400 Millionen Anlagen- bzw. Sensorwerte pro Woche in Echtzeit intelligent ausgewertet und miteinander verknüpft, um logische Rückschlüsse über das aktuelle bzw. zukünftige Verhalten der KWK-Anlagen zu treffen. Diese Informationen lassen sich anschließend im Service nutzen, um mögliche Störungen zu identifizieren, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten und somit ungeplante Stillstandzeiten zu verhindern. Störmeldungen sollen also vorhergesagt werden, bevor Sie entstehen (sog. "Predictive Maintenance"). Für den Kunden entsteht durch die daraus resultierenden Effizienzgewinne ein echter Mehrwert. 2G verspricht sich neben einer besseren Planbarkeit für den Service und den daraus resultierenden Einsparungen zudem Erkenntnisgewinne über weitere Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich von KWK-Anlagen. Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG ist ein international führender Full-Service-Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW, die zur dezentralen Erzeugung und Versorgung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen Softwareentwicklung konsequent aus. Insbesondere dieses Leistungsspektrum auf der Grundlage tausender realisierter Anlagen differenziert 2G deutlich vom Wettbewerb. 2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und leistungsfähige Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Energie und Nutzwärme macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung. Mit ihr werden im Vergleich zur herkömmlichen Stromerzeugung bis zu 40 Prozent an Primärenergie gespart bei um bis zu 60 Prozent verringerten CO2 bzw. NOx-Emissionen. Somit profitieren 2Gs Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen. 2G beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in St. Augustine, USA und fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Termine 2019
11. April Vorläufige Zahlen zum 31. Dezember 2018, Prognose 2019
10. Mai Veröffentlichung Konzernjahresabschluss zum 31.12.2018
13.-14. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main
29. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung
25. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus
26. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2019
25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung
25.-26. November Deutsches Eigenkapitalforum 2019, Frankfurt am Main IR-Kontakt
2G Energy AG
Benzstr. 3, 48619 Heek
Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795
Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15
E-Mail: ir@2-g.de
Internet: www.2-g.de

04.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.