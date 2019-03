Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Drei neue Unternehmensanleihen mit einem Emissionsvolumen von je 400 Mio. US-Dollar hat der Flugzeughersteller Boeing Co. begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe (ISIN US097023CC78/ WKN A2RX7G) habe eine Laufzeit von fünf Jahren und sei mit einem Kupon von 2,800% ausgestattet. Die zehnjährige Anleihe (ISIN US097023CD51/ WKN A2RX5L) verfüge über einen Kupon in Höhe von 3,200%. Die Anleihe (ISIN US097023CE35/ WKN A2RX5M) laufe zwanzig Jahre und verfüge über einen Kupon in Höhe von 3,500%. Die Kuponzahlung erfolge halbjährlich jeweils im Februar und im August, der erste Zinstermin sei der 31.08.2019. Die Anleihen seien vorzeitig kündbar. Privatanleger könnten die Anleihen ab 2.000 US-Dollar nominal handeln, die Stückelung betrage 1.000 US-Dollar nominal. Über den Handelsplatz Stuttgart FXplus könnten die Anleihen auch in US-Dollar abgewickelt werden. Boeing werde von der Ratingagentur S & P mit dem Rating A bewertet. (News vom 01.03.2019) (04.03.2019/alc/n/a) ...

