Stuttgart (www.anleihencheck.de) - General Motors Financial Co. Inc. hat eine Unternehmensanleihe in Australischem Dollar (AUD) in Höhe von 400 Millionen AUD begeben, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,850%, die Zinszahlung erfolge halbjährlich im Februar und August. Die Anleihe (ISIN AU3CB0261006/ WKN A2RX7X) werde am 21.02.2023 fällig und könne vorzeitig nicht gekündigt werden. Die Stückelung betrage 10.000 AUD nominal. Über den Handelsplatz Stuttgart FXplus könne die Abwicklung auch in AUD erfolgen. S & P bewerte General Motors Financial mit BBB. (News vom 01.03.2019) (04.03.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...