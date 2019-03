Die Wall Street wird am Montag zum Start im Plus erwartet. Treiber sind erneut die US-chinesischen Handelsgespräche, die sich offenbar einem erfolgreichen Abschluss nähern. Wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtete, könnte ein Abkommen noch in diesem Monat vereinbart werden. Demnach sollen die USA die meisten Zölle auf chinesische Produkte erlassen und im Gegenzug mehr Waren nach China exportieren. Eine formelle Vereinbarung könnte auf einem Gipfel mit den beiden Präsidenten unterzeichnet werden, vermutlich am oder um den 27. März.

Im weiteren Wochenverlauf könnten dann wieder Wirtschaftsdaten in den Fokus rücken, so unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Aber auch diverse Zentalbankentscheidungen stehen an, so in Australien am Dienstag, in Kanada am Mittwoch und in der Eurozone am Donnerstag. In China tagt ab Dienstag zudem der Nationale Volkskongress, auf dem Wachstumsziele für das Land mitgeteilt werden dürften.

Tonix Pharmaceuticals werden im Minus erwartet. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Aufsichtsbehörde FDA die Einstufung des Medikaments Tonmya als "bahnbrechende Therapie" zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen aufgehoben.

