Umfangreiches Roboterangebot bietet optimale Lösungen für vielfältige Automatisierung

Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO:7272) gab heute bekannt, an einem Stand zum Thema "YAMAHA ROBOT BEST SOLUTION Improved Production Line Performance" (BESTE ROBOTERLÖSUNGEN VON YAMAHA Verbesserte Produktionslinien-Performance) auf der HANNOVER MESSE 2019, einer B2B-Industrietechnik-Fachmesse, die vom Montag, 1. April bis Freitag, 5. April 2019 in Hannover stattfindet, auszustellen.

Die HANNOVER MESSE ist die weltweit führende industrielle Handelsmesse, auf der modernste industrielle Technologie und Produkte an einem Ort vereint werden. (Die Veranstaltung 2018 umfasste Exponate von ca. 6.500 Unternehmen und lockte etwa 220.000 Besucher an).

Am diesjährigen Stand, der im Vergleich zum Vorjahr etwa doppelt so groß ist, werden Vorführungen wie das "Linear Conveyor Module LCM100", ein linear-motorischer Transportroboter, und ein SCARA-Roboter, der sich durch hohe Geschwindigkeit und hohe Genauigkeit auszeichnet, präsentiert. Diese Exponate tragen zu einer höheren Produktivität und einer verbesserten Variabilität der Produktionslinien bei und bieten beste Lösungen für die Fabrikautomatisierung.

Überblick über die HANNOVER MESSE 2019 Veranstaltungszeitraum: 1. bis 5. April 2019 Veranstaltungsort: Hannover Ausstellungsgelände, Deutschland Zahl der Aussteller/ Zahl der Besucher: Etwa 6.500 Unternehmen Etwa 220.000 Teilnehmer (Ergebnisse 2018) Webseite: http://www.hannovermesse.de/home

Übersicht über die Yamaha Motor Exponate Ausstellungsfläche: Halle 17, B68 Ausstellungsinhalt: Ausstellung und Vorführungen - Linear Conveyor Module LCM100 - Robot Vision "iVY 2" und Mehrfachsteuerung "RCX 340" - SCARA Roboter "YK 400 XR" und Kartesische Roboter

Webseite:

[Englisch]

https://global.yamahamotor.com/business/robot/event/2019hannover_messe/

[Deutsch]

https://global.yamaha-motor.com/business/robot/sp/

