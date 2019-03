Verdreifachen in drei Jahren. Dank der Automobil-Industrie. Läuft der Markt heiß, Patrick Kesselhut?



Weil wieder mehr Benzinautos gefragt werden, läuft die Palladium-Nachfrage auf Hochtouren. Doch was, wenn mehr E-Autos auf die Straßen kommen? Oder es Alternativen zu Palladium in der Industrie gibt? Fragen von Antje Erhard an Patrick Kesselhut.