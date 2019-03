Wien (ots) -



Er gilt als junger, cooler Rebell und authentische Persönlichkeit im österreichischen Skizirkus und als einer, der immer ans Limit geht. Jetzt hat Spitzenrennläufer Manuel Feller verraten, dass ihn ein starker Helfer vor dem Saisonfinale unterstützt. "Airwaves Koffein Kaugummi gibt mir zum Endspurt den richtigen Kick", verrät das Ski Ass aus Tirol.



Airwaves-Kaugummis stehen seit über 20 Jahren für den einzigartigen Kick. Der Neue im Team geht noch einen Schritt weiter: Airwaves Koffein bietet eine besondere Kombination aus Wachmacher und belebender Frische. Ein Mix, der auch Manuel Feller begeistert. Das Ausnahmetalent fährt im Riesentorlauf ebenso wie beim Slalom regelmäßig Erfolge ein. Dazu gehört im Sommer wie in der Saison tägliches Training und volle Konzentration einfach dazu. Von morgens bis abends auf Achse zu sein gefällt ihm, vorausgesetzt, er hat seinen Airwaves Koffein im praktischen Taschenformat jederzeit griffbereit: "So behalte ich in jedem Moment meinen vollen Fokus.". Ganz besonders, wenn es nun darum geht, einen starken Endspurt im Saisonfinale hinzulegen.



Zur Info: Airwaves Koffein ist in den Geschmacksrichtungen Minz und Frucht in Einzelpackungen mit je 8 Dragees erhältlich und enthält so viel Koffein wie rund eine halbe Tasse Kaffee. Kernvorteile sind die einfache Kontrolle der Koffeinmenge, das tragbare Format, die Verfügbarkeit und Aufbewahrung (kein Kühlen oder Erhitzen) sowie die Zuckerfreiheit.



Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (1596 mg/100g). 2 Dragees = 75mg Koffein. Pro Tag aus allen Quellen zusammen nicht mehr als 400mg Koffein aufnehmen (Schwangere/Stillende: 200mg).



