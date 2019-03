Der Essenslieferant Delivery Hero will die Essensliefer-Sparte der Restaurantbewertungsplattform Zomato in den Vereinigten Arabischen Emiraten übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung sei abgeschlossen worden, teilte Delivery Hero am Montag in Berlin mit.

Das seit Juni im MDax gelistete Unternehmen will durch das Geschäft in der Region Naher Osten und Nordafrika seinen Umsatz um monatlich zwei Millionen US-Dollar ausbauen. Außerdem werde Delivery Hero 50 Millionen US-Dollar in das globale Geschäft von Zomato investieren und somit zu einem der zehn größten Anteilseigner des Unternehmens werden./elm/stw

