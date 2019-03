Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Portfoliokonzentration der IMMOFINANZ (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) auf Büro und Einzelhandel sowie die klare Markenpolitik zeigen nachhaltig Erfolg: So konnte der Vermietungsgrad des Bestandsportfolios im Geschäftsjahr 2018 erneut gesteigert werden und hat mit 95,8%* einen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...