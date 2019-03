Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Investoren dürften sich vor allem für die Erholung des Paket- und Briefgeschäfts interessieren und für den Spielraum für höhere Portogebühren, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Konzernebene dürfte der operative Gewinn (Ebit) 2018 um rund ein sechstel zurückgehen im Vergleich zum Jahr 2017./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 01:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 01:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-03-04/13:15

ISIN: DE0005552004