Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC nach einem Medienbericht über mögliche Änderungen staatlicher Vergütungen von Dialyse-Dienstleistungen in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die negative Reaktion der FMC-Aktie auf dem Medienbericht betrachte sie als ungerechtfertigt, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Dialyseanbieter dürfte - entgegen den Marktbefürchtungen - auch von einem stärkeren Dialyse-Einsatz zuhause beim Patienten profitieren./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 09:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

