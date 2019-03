Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Varta mit "Hold" und einem Kursziel von 33,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Christian Sandherr lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die Stärke des Batteriespezialisten bei Mikro-Batterien wie etwa für Hörgeräte. Die Wettbewerbsvorteile und die guten Wachstumsperspektiven von Varta seien im Aktienkurs aber schon eingepreist./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 07:32 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 08:18 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0TGJ55

AXC0150 2019-03-04/13:16